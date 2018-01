''É preciso mudar o comportamento para manter resultado''

O cirurgião Nilton Tokio Kawahara, chefe do serviço de cirurgia videolaparoscópica do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, esclarece dúvidas sobre as operações de redução de estômago. É sabido que o obeso vive menos. Operado, viverá mais? A indicação é exatamente para isso. A expectativa de vida para um obeso mórbido é de 15 anos a menos. A perda de peso faz com que ele volte a ter uma expectativa de vida igual à de um paciente com peso normal. Há risco para pacientes que engordam só para fazer a cirurgia? Se está acima do peso, com risco de morte por doenças associadas ou pela obesidade, com mais peso aumenta o risco, porque pode estar comprometendo ainda mais a saúde. E os jovens abaixo de 16 anos? A indicação é para pacientes acima de 16 anos, mas já há várias prescrições e relatos de casos com pacientes de até 13. Se não fossem operados, já que estavam com doenças associadas e grau de obesidade muito severa, provavelmente nem chegariam à idade adulta. Mas a prescrição é muito seletiva. Tem aumentado o número de reoperações desse procedimento? Bastante. Algumas são por falha técnica, outras por indicação não adequada. Hoje vemos que algumas técnicas funcionam melhor para um dado perfil. Como isso tem ocorrido nos últimos cinco anos, estamos pegando as consequências das primeiras operações. E quando pode haver reversão? A reversão é necessária quando o paciente tem complicação, como desnutrição grave. Ou se o procedimento tem alguma falha técnica que está fazendo ele voltar a ficar obeso. Qual o porcentual de risco de complicações dessa cirurgia? E o de mortes? Para a maioria das técnicas, gira em torno de 10%, com mortalidade de 0,5% a 1%. Quando um paciente operado volta a ganhar peso? Quando ele não muda o comportamento. Se estiver comendo de maneira inadequada, alimentos muito calóricos de forma líquida ou salgadinhos, apesar de a cirurgia ter sido perfeita, ele pode voltar a ganhar o peso que perdeu.