É hoje exame de seleção para curso do ''''Estado''''

Os 2.277 candidatos inscritos para o 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado devem se apresentar hoje, às 8h30, no campus Vergueiro da Universidade Paulista/Objetivo (Unip), na Rua Apeninos, 267, Aclimação, para a prova escrita de seleção. O exame, das 9 horas ao meio-dia, constará de 50 questões de conhecimentos gerais e um texto jornalístico. As questões envolvem temas da atualidade, literatura e língua portuguesa. Para o texto jornalístico, a prova fornece informações sobre um fato, a partir das quais os candidatos devem redigir uma notícia de 30 linhas. ACESSO FÁCIL O acesso mais fácil ao campus Vergueiro da Unip/Objetivo é pela Estação Vergueiro do Metrô. Os coordenadores do curso sugerem que os candidatos não se esqueçam de levar documento original com foto e que não se atrasem. A folha de respostas, que deverá ser preenchida com caneta azul, não poderá apresentar rasuras. A prova indicará 60 pré-classificados, cuja relação será publicada pelo Estado. Eles passarão por entrevistas entre os dias 21 e 23. Serão, então, selecionados 30 aprovados para o curso, que se realizará em São Paulo entre os dias 3 de setembro e 7 de dezembro, com patrocínio de Santander, Odebrecht, Philip Morris e Vivo.