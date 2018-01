É da moda? Entra no Iqons

De Bilbao, onde exibe no Guggenheim o festival de curtas de estilo You Wear it Well, a crítica de moda Diane Pernet manda recado: ?Entra já no www.iqons.com!? Iqons é a comunidade recém-criada para fazer pela moda o que o Myspace fez pela música: derrubar barreiras do establishment, descentralizar o poder da mídia e dar a fashionistas a chance de mostrar a cara. É ferramenta nova, em teste desde outubro. Foi criada pelo venezuelano Rafael Jimenez, que trabalhou na Comme des Garçons, e pelo inglês Suran Goonatilake, criador do scanner Bodymetrics, usado para fazer jeans sob medida. Rafa e Suran chamaram para dar status ao portal, Diane, jornalista americana radicada em Paris e celeb por causa de seu blog www.ashadedviewonfashion. Numa conferência entre Espanha, onde está Diane, e França, onde fica o QG de Rafa, eles explicam o Iqons: Como nasceu o Iqons? Rafael: É a evolução do trabalho da Plan 8, a consultoria que montei quando saí da Comme des Garçons. Senti que poderia fazer o mesmo para mais pessoas, possibilitando trocas e negócios entre criadores. A idéia é criar abertura nesse meio totalmente institucionalizado. Diane: As idéias dos grandes conglomerados dominam a indústria periférica. O resultado é que o grande moto fashion, a criação, fica reduzida. Qual o benefício para os novos criadores? Migalhas? Com uma plataforma livre para exibição de trabalhos, surgirão negócios. As pessoas não ficarão nas mãos da panela que controla o business. É ferramenta que valoriza o poder criativo. Como funciona? Rafael: Você faz sua página, posta o portfólio... Por enquanto, está tudo misturado, mas logo a procura será por país e profissão. Temos Iqon do mês, um profissional influente que vai comentar trabalhos de 5 a 8 membros do site. Este mês é o estilista belga Walter Van Beirendock. Em janeiro teremos um Iqon a cada 15 dias. Além da troca de informações, o Iqon intermediará negócios? Rafael: Uma empresa da China se interessou por um estilista e fizemos a ligação. Estamos fechando negócio com o yoox.com. Iqon será ferramenta de pesquisa para Karl Lagerfeld ou qualquer outro profissional do globo. É algo muito aberto. As oportunidades estão lá. Moo Neste finde a festa Moo faz dois anos e se joga num casarão de 1911, no Rio. Vai ter moda, arte, comida e música. O set de Richie Hawtin é sábado depois dos residentes e fundadores, Diogo Reis e Eduardo Cristoph. Chill in Baixo Ribeiro lança hoje, às 19h30, o Livro dos Monstros na operação esquenta da Escola São Paulo, cujos cursos regulares começam em março. São só 150 livros com trabalhos originais de artistas da Choque Cultural. Custam R$ 500, papo de colecionador. Ainda na programação que Isabella Prata montou para apresentar a Escola, palestras com Bob Wolfenson dia 11, Karim Aïnouz dia 14 e Paulo Mendes da Rocha dia 18. Do Rock Fátima Wagner, mulher do governador eleito da Bahia, Jacques Wagner, está com a cabeça em ebulição para sua estréia como primeira-dama - e olha que ela é do rock. Licenciada da Assessoria de Programas de Promoção de Saúde do Tribunal da Justiça do Estado da Bahia, Fátima diz: ?Não quero fazer caridade, mas ações permanentes e positivas.? Sua maior vontade: montar um programa de educação do gênero Analfabetismo Zero, inspirado no Fome Zero de Lula. ?E colocaria uma fonte em cada cidade do interior da Bahia.? Nas andanças de campanha lhe cortava o coração ver mulheres carregando latas d?água sob sol de 40.º. Anish no Chá O indiano Anish Kapoor colocará a instalação Ascension sob o Viaduto do Chá. É uma coluna de fumaça que sobe em espiral à altura de 36 metros, sugada a 120 km/h. Esteve no CCBB do Rio, está em Brasília e virá a São Paulo em 29 de janeiro. Para posicionar o furacão de dimensões raras para arte pública, o museógrafo Marcelo Dantas estudou a geografia do centro e optou pelo Chá por ser ícone paulista em ponto estratégico: em frente a um Parque e por onde circulam 2 mil veículos e 300 mil pessoas por dia. Ascension estará dentro de uma caixa de vidro e aço, que poderá ser penetrada pelo público e vista de todos os lados. Detalhe: o furacão de Kapoor é pop. Foi visto no Rio por 468 mil - mais gente que a Bienal, que atraiu 400 mil até agora. Mais um Fernando Meirelles demorou para decidir por um projeto entre as dezenas que lhe ofereceram. Mais uma vez fez opção por um roteiro adaptado, Blindness, baseado no livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. A produção é internacional, com Brasil, Canadá, Reino Unido e Japão, e o filme será rodado entre Toronto e São Paulo. O orçamento está estimado em US$ 20 milhões e o lançamento, previsto para 2008. Lembra da história? Uma praga de cegueira atinge todo o País, com exceção da esposa de um médico. Sem certezas e idéias que tinham quando possuíam todos os sentidos físicos, a população terá que achar um meio de confiar uns nos outros e manter sua dignidade. Sabe que... André Skaf e os irmãos Sahyoun, Omar e Edgard, da Impossíveis Entretenimento, estão construindo em Juquehy um super day clube. ?É inspirado no Nikki Beach e Club 55 de St. Tropez?, diz Edgard, diretor de Criação da IE, sobre a tônica do Tramonto - que, em italiano, é pôr-do-sol. O negócio é um bem-bolado com o Café de La Musique, que operará o restô e som. Fica à beira-mar, com deck e espreguiçadeiras. Funcionará das 10h à meia-noite. Abre em 22 dezembro De volta do tour pela Ásia, Rodrigo Pederneiras já ensaia novo espetáculo do Grupo Corpo diariamente de 9 às 15 h. A trilha sonora foi composta por Lenine e a estréia deve ser em agosto de 2008. O nome? será o último detalhe do processo criativo Felipe Lemos, baterista do Capital Inicial, Bel Murray e Carolina Ligabue inauguram o novo endereço da X. Love. É numa vila no 2.542 da Augusta. Bel é estilista e abriu mão do emprego no figurino na MTV para desenvolver suas idéias. Carol largou a publicidade para abrir o negócio com Bel. E Felipe, que gosta de moda, deu a maior força para a namorada Bel realizar seu sonho e entrou de sócio A Pelu Retrô saiu do armário. É a primeira de uma série de linhas que Heleninha Linhares começa a lançar. A Retrô é fruto de garimpo ao longo dos anos e de uma viagem recente que ela fez à Índia. Entre os achados, vestidos dos anos 20 e bolsas dos 40 recuperadas, sem modificações no orginal Personal Che é o documentário não-biográfico sobre Che Guevara - projeto de Douglas Duarte e Adriana Mariño. Com uma câmera na mão e um ícone na cabeça, eles foram à Bolívia, onde rezam para Che como à um santo; Alemanha, onde neonazistas o cultuam; Líbano, onde há uma ópera sobre ele; Hong Kong, onde o principal ativista anti-China tem Che como guia; Cuba, onde é herói; e finalmente voltaram à Bolívia para falar com quem o matou. 2007 é o 40.º ano de morte dele e acredita-se que rolará todo um climão. Soderbergh lançará dois filmes e Jon Lee Anderson reedita a biografia. Estréia em Cannes Tem Pelvs no Inferno amanhã. A banda carioca, já tem 15 anos, amadureceu e tem novos integrantes 5 minutos com Feca e Tambor Os viajantes profissionais Fernando Camargo, o Feca, e Serginho Amorim, oTambor, criaram um selo de guias de turismo que funciona como aquele amigo bacana que só o manda para as boas da cidade. O primeiro, Rio, Maravilha!, será lançado terça no Spot 1. Qual a diferença dos guias de vocês? Não há ligação com instituições públicas ou privadas, não aceitamos cortesia nos 180 restaurantes em que fomos, então é um guia sincero. E muito visual. Tiramos 5,5 mil fotos. 2. Para fazer o livro vocês tiveram amigos bacanas que deram dicas boas? Alguns já eram íntimos, outros se tornaram próximos durante a pesquisa. Para falar de Búzios, passamos uma semana com Alexia Dechamps, que é quase cidadã buziana. Paola de Orleans e Bragança mostrou o melhor de Petrópolis. 3. E uma dica típica do guia para quem vai ao Rio? O almoço da Márcia Guimaraão - rua Aarão Reis, 97 - , uma psicóloga que todo mês abre sua casa linda, anos 20, em Santa Teresa e cozinha. Será dia 15 e o menu é bacalhau. Colaboração: Ana Carolina Fialho