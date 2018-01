É a festa dos ´modernosos´

Cansou de tanto cinza nas vitrines? Então, amanhã é dia de se jogar na primeira edição 2007 do multicolorido Mercado Mundo Mix, que ocupa o Memorial da América Latina até domingo. O evento comemora o seu 12º aniversário levando ao Pavilhão da Criatividade a ponta do alternativo nacional nas áreas de moda, artes e música . Serão 130 expositores da cena underground de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis. Os visitantes ainda encontrarão marcas já conhecidas, como Cavalera e V.Rom, no Espaço Fashion, dedicado a ex-participantes do Mundo Mix que deram certo e a lojas das Galerias Ouro Fino e do Rock - tudo com ´descontaços´. Esta edição também traz uma exposição de brinquedos, a 1ª Toy Art Mundo Mix, com o lançamento da marca The Toy e o concurso Toy Contest. A solidariedade é outro destaque do evento. Parte da venda dos ingressos será revertida ao Instituto Sou da Paz e, na área batizada de Rua do Mundo, algumas ONGs - como Travessia e Cenpec - exibirão os seus trabalhos. Serviço Mercado Mundo Mix: Memorial da América Latina, R. Auro Soares de Moura Andrade, 664 (metrô Barra Funda). Amanhã e domingo, das 14h às 22h. R$ 3 sem flyer e R$ 2 com