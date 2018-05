Dupla se emociona com homenagem do irmão mais novo

As irmãs Maiara (à esquerda) e Maraísa (à direita) participaram do programa 'Tamanho Família", da Rede Globo. Foto: Gshow / Carol Carminha

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa se emocionou com a homenagem preparada durante o programa Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia na Rede Globo, neste domingo (29). As duas foram às lágrimas enquanto os familiares entravam, um a um, cantando uma música no palco.

O primeiro a entrar foi o patriarca da família Pereira , Marcos César. Visivelmente emocionado, ele relembrou histórias da família e o nascimento das gêmeas - que chegaram ao mundo em 31 de dezembro de 1987.

Depois foi a vez dos avós, Francisco e Maria, entrarem de mãos dadas cantando "Chuva no Telhado". A canção foi uma das primeiras músicas que as cantoras arriscaram em sua carreira.

A surpresa veio com o irmão mais novo, Cesar, que cantou "Vamos Construir" (sucesso de Sandy & Junior) e provocou elogios na plateia e nas redes sociais. "Canta melhor que nós", disse Maiara.

Com as duas já bastante emocionadas, quem terminou o quadro foi a mãe, dona Almira, incoporando "10%", hit da dupla sertaneja.

Márcio Garcia com Maiara e Maraisa e família Foto: Raquel Cunha/ Globo

Em lágrimas, Maiara e Maraisa subiram ao palco e deram um forte abraço em todos da família. A dupla ainda destacou a coragem dos avós - que não são artistas - de cantar em frente ao público do programa.