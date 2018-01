Droga pode causar vômitos

Um estudo divulgado ontem pela revista científica British Medical Journal reforça que o fosfato de oseltamivir pode causar vômitos e desidratação às crianças. Os autores alertam contra a prescrição indiscriminada do remédio, ressaltando que a maior parte das gripes é benigna. Após analisarem dados clínicos de epidemias de gripe comum, os pesquisadores, da Universidade de Oxford, afirmam que não apenas faltam evidências claras de que o medicamento traga benefícios para menores de 12 anos como ele pode ter efeitos colaterais possivelmente danosos. Matthew Thompson, um dos cientistas, disse que embora os antivirais encurtem a duração da gripe em crianças em cerca de um dia, eles são reduziram ataques de asma ou a probabilidade de que as crianças viessem a requerer antibióticos. Governos de todo o mundo montaram grandes estoques dos antivirais Tamiflu, da Roche, e Relenza, da GlaxoSmithKline, para enfrentar a epidemia de gripe suína. No Brasil, o protocolo adotado recomenda o tratamento de crianças menores de 2 anos com o oseltamivir, o genérico do Tamiflu. Essa faixa etária é considerada de risco para complicações da nova gripe.