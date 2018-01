Droga para colesterol pode prevenir coágulo

Estudo com 17.802 mil pessoas publicado no The New England Journal of Medicine sugere que as estatinas podem ter outra utilidade além de reduzir o colesterol: diminuir o risco de coágulos nas veias. Voluntários relativamente saudáveis que tomaram o tipo mais potente de estatina apresentaram 43% menos risco de ter coágulo do que os que tomaram placebo. Mas alguns especialista afirmam que a droga pode elevar o risco de deterioração muscular e problemas nos rins.