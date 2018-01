Droga antiaids poderá vir de alga

Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, anunciaram ontem a descoberta de três substâncias encontradas em algas marinhas que apresentaram resultados promissores como anti-retrovirais, medicamentos para o tratamento da aids, e germicida de uso vaginal, que poderia prevenir a doença. Os nomes estão em sigilo porque ainda não foram patenteados. Em laboratório, essas micromoléculas se mostraram eficazes em inibir a replicação do HIV e, ao contrário de outros anti-retrovirais, apresentaram um nível muito baixo de toxicidade. A mais promissora delas obteve 98% de eficácia com uma dose extremamente reduzida. Essa substância está entre os 30 candidatos aceitos pela Aliança para o Desenvolvimento de Microbicidas, organização internacional financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Os testes clínicos para o microbicida devem começar em 2010 e demoram, no mínimo, quatro anos para serem concluídos. Serão realizados na África, porque precisam ser testados numa população com alto índice de infecção. Para os anti-retrovirais, será preciso mais tempo. Os pesquisadores dependem de um financiamento de R$ 10 milhões para começarem os testes com animais, indispensável para a aprovação de medicamentos de uso oral ou injetável. O valor é baixo, se levado em conta que o País economizaria de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões por ano com a compra de anti-retrovirais. Atualmente, com exceção do AZT, dos 17 medicamentos que compõem o coquetel antiaids, todos os outros são importados ou produzidos com insumos do exterior. "É uma nova alternativa para o arsenal terapêutico, sobretudo para casos de resistência aos medicamentos já existentes", explicou o imunologista Luiz Roberto Castello Branco, que coordena o grupo de pesquisadores da Fiocruz, da Fundação Ataulpho de Paiva e da Universidade Federal Fluminense. "Apoiamos financeiramente com uma parte pequena, mas temos interesse de acompanhar mais e estimular parcerias que fomentem o financiamento", disse a representante do Programa Nacional de DST/Aids, Cristina Possas. Segundo Castello Branco, o objetivo inicial era desenvolver um microbicida que as mulheres pudessem usar sem o conhecimento do parceiro. O crescimento do número de casos entre pessoas do sexo feminino e que vivem em união estável é alarmante em países africanos e no Brasil. Há vários estudos com microbicida em andamento, feitos a partir dos anti-retrovirais já existentes, mas nenhum deles ainda chegou ao mercado. Para chegar às três substâncias que se revelaram capazes de inibir a replicação do HIV, os pesquisadores analisaram 22 micromoléculas diferentes. A alga mais promissora é encontrada em toda a costa brasileira. "Se os testes forem positivos e esse princípio ativo chegar ao mercado, precisaríamos de muitas algas e poderíamos criar um problema ecológico, por isso já estamos tentando sintetizá-lo em laboratório. Os testes clínicos já devem ser feitos com o fármaco, e não com a planta", disse a pesquisadora da UFF Izabel Paixão. Cada uma das matérias-primas age de uma forma diferente, mas todas elas atuam na transcriptase reversa, enzima que ajuda na replicação do retrovírus, ou são inibidoras de protease (bloqueiam a atividade biológica da enzima protease do HIV, fazendo com que se encerre a reprodução do vírus).