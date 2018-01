Dos seculares esquimós ao ultra-moderno snowboard

O máximo da moda roots com o máximo que a ?tecnologia? do frio pode trazer para os snowboarders. Ainda que esta cultura do frio ao extremo seja algo um tanto distante para nossos invernos tropicais, as peles, as gravuras esquimós e os grafismos do snowboard caíram majestosamente na passarela da coleção masculina do inverno 2007 de Alexandre Herchcovitch. Se a coleção feminina foi buscar inspiração no homem do campo brasileiro, a masculina absorveu a milenar cultura do homem do gelo. Ou será do homem das cavernas. Das cavernas ou da neve, o homem Herchcovitch vesta pelúcia (pense em uma ?pelúcia gorila?), cotton, jaguard e até nylon e matelassê em peças que ganham feicho de surpreendentes botões de chifre nas costas. Afinal, ele anda de trenó e precisa estar protegido das intempéries dos pólos. O vento é tamanho que é preciso estar sempre protegido e não deixar nenhuma brecha. Para isso, nada melhor que pelo de rena. Artificial, é claro. Tradicional e futurista, ele também usa grafismos com a naturalidade de quem cresceu ao sabor dos videogames dos anos 80. O estilista nega a influência do game. Diz que os quadradinhos que permeiam quase todas suas peças, dos macacões aos tênis, passando pelos blazers e camisetas, são fruto da evolução gráfica dos desenhos esquimós. Os grafismos tribais ganham aplicação de tachinhas coloridas, que terminam por formar efeitos plásticos divertidos e ultra-modernos. O inverno chega em tons marfim, caramelo, verde, branco sujo, e claro, o preto. Herchcovitch evolui, mas não abre mão de sua marca registrada, a caveira. E a figura surge linda e atual nos apliques de tachinha em casacos ora funcionais ora conceito puro.