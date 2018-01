Domingo tem música, teatro e literatura na Avenida Paulista; confira a programação gratuita

O grupo Nhocuné Soul Foto: Divulgação

Aos domingos, a Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo, é uma atração por si só quando é fechada para os carros e vira uma grande área de lazer. Como se não bastasse a possibilidade de praticar esportes e passear com crianças e animais de estimação, a via também conta com opções culturais. O É Grátis selecionou a programação cultural gratuita que pode ser aproveitada neste domingo, 24.

A Casa das Rosas, que fica quase onde a Paulista vira a Avenida Bernardino de Campos, no Paraíso, realiza contação de histórias infantis dos Irmãos Grimm. O evento, que vai focar na busca por seres fantásticos dos publicados desde 1812 por Jacob e Wilhelm Grimm, acontece a partir das 15h, com o objetivo de revelar aos pequenos a emoção da narrativa oral.

Exposição traz imagens históricas da América Latina Foto: Hugo Breh/Sec Cultura Nah Nah Sinado

Em frente ao prédio da Fiesp acontece o evento 'Domingo na Paulista', promovido pela própria instituição. Quem comanda o palco, às 13h, é o grupo Nhocuné Soul, que mistura samba, soul, funk e hip hop. As composições dos paulistanos são inspiradas no cotidiano da vida na periferia da cidade.

Na sequência, o DJ Pedro Zopelar fará uma performance sonora de música eletrônica experimental, às 15h30, dando continuidade à programação do FILE Hipersônica, série de apresentações de obras sonoras da 17ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), que acontece Centro Cultural FIESP - Ruth Cardoso. O File acontece das 10h às 20h, com a mostra 'Venha passar do limite'. A exposição reúne 331 trabalhos, divididos entre instalações interativas, obras de realidade virtual com uso de óculos 3D, games, animações e videoarte.

Peça 'As Cabras - Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam' tem inspiração no cangaço Foto: Divulgação

Já no Itaú Cultural, na esquina da Paulista com a Rua Leôncio de Carvalho, será encenada a peça 'Cabras - Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam'. O espetáculo da Cia. Teatro Balagan tem como tema central a guerra e é baseado em 20 crônicas independentes, sobre a vingança, o ethos guerreiro e o inimigo. O grupo utiliza o universo do cangaço como uma das grandes inspirações na construção do espetáculo. A apresentação acontece às 19h e conta com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Ainda no centro cultural do banco Itaú, o público pode conferir a exposição 'Arquivo Ex Machina'. A mostra coletiva provoca discussão a partir da união de imagens de diferentes países da América Latina. Nos arquivos revisitados, temas como revoltas populares, criminalidade, escravidão, extermínio indígena e repressão política. A visitação ocorre das 13h às 20h.