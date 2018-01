Cerca de 2 milhões de estudantes de 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio da rede estadual da educação farão hoje a prova de matemática e responderão a um questionário socioeconômico do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Ontem, eles fizeram o exame de português e uma redação. Há dois anos o Saresp não era feito.