Dois dias após cesárea, Lu e Ana Vitória têm alta

Com a filha Ana Vitória no colo, Luciane Aparecida Conceição, a Lu, de 20 anos, que foi a primeira criança no mundo a receber o coquetel contra a aids, deixou ontem à tarde o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e foi para casa, na Vila Tupã, região de Brigadeiro Tobias. Ela teve o bebê na terça-feira. "Choro de felicidade. Não imaginava que um dia eu poderia ser mãe", emocionou-se, na saída. Lu contraiu o vírus da aids ao nascer. Sua mãe fora infectada no 8º mês de gravidez ao receber uma transfusão com sangue contaminado. Desde pequena, ela toma medicamentos todos os dias e, com a doença sob controle, decidiu engravidar. Lu disse que teve medo de a criança não nascer sadia e de passar a doença para o marido. Ele, porém, não contraiu o vírus durante o relacionamento. "Quando fiquei grávida, nem conseguia acreditar. Foi um milagre." Lu disse que, apesar de apresentar nos exames carga viral negativa (o vírus não era detectado), os médicos não recomendavam a gravidez pelo processo natural. "A decisão foi nossa", disse, ao lado do marido, o pedreiro Daniel Ribeiro Martins, de 29 anos. Antes de deixar o hospital, o bebê fez o teste do pezinho e foi amamentado com leite artificial - por precaução, ela não receberá o materno. Ana Vitória tomará a dosagem recomendada de AZT até que testes confirmem que não tem mesmo o vírus. A chance de não ter é de 98%, segundo a infectologista Rosana Paiva dos Anjos.