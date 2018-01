Doentes de aids em Papua-Nova Guiné foram enterrados vivos pelos próprios familiares, com medo de contágio. A denúncia foi feita ontem pela ativista Margaret Marabe. Ela diz ter testemunhado 5 mortes nessas circunstâncias. O país, no Pacífico Sul, tem 6 milhões de habitantes e enfrenta uma propagação descontrolada do vírus HIV.