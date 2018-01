Doenças mais comuns entre homens

Doenças cardiovasculares São a principal causa de morte entre os homens no Brasil. O colesterol é o fator que mais pesa neste grupo de doenças. Entre as principais causas estão o estresse, a nicotina e a pressão alta. - Câncer de pulmão Maior parte dos casos diagnosticados (90%) está associada ao tabagismo. Atinge duas vezes mais homens do que mulheres. Principais sintomas: tosse, ronco, dor no tórax, escarros com sangue, falta de ar. - Câncer de próstata Segundo o Instituto Brasileiro de Câncer (Inca), é a segunda causa de óbito por câncer em homens, sendo superado apenas pelo de pulmão. Tanto a incidência como a mortalidade aumentam após os 50 anos de idade. - Câncer de testículos Considerado raro, tem uma incidência de 3 a 5 casos para cada grupo de 100 mil indivíduos. Atinge principalmente homens entre 15 e 50 anos de idade. Facilmente curado se detectado precocemente. - Câncer de pênis Mais comum nas regiões Norte e Nordeste do País, está relacionado às condições precárias de higiene com o órgão sexual. No Brasil, o tumor representa 2% de todos os casos de câncer no homem. - Disfunção erétil É a incapacidade persistente em se obter ou manter uma ereção. Segundo o Estudo da Vida Sexual do Brasileiro, da psiquiatra Carmita Abdo, 45,1% dos homens brasileiros apresentam o problema.