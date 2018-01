Doença leva a alterações de comportamento

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um distúrbio mental caracterizado por mudanças no pensamento, emoções e comportamento. A pessoa passa a apresentar obsessões, dúvidas e preocupações excessivas, indesejáveis e repetitivas, a sentir medo, aflição e depressão e a seguir rituais compulsivos. Muitos pacientes desenvolvem uma preocupação excessiva com a limpeza (obsessão), seguida de lavagens repetidas - é o caso, por exemplo, de quem lava as mãos ou o corpo sem conseguir parar. Outras pessoas não se livram de dúvidas, que são seguidas de verificações compulsivas e quadros de ansiedade - como quem não sai de casa porque acha que deixou o gás ligado. Calcula-se que cerca de 2% da população mundial sofra com o TOC. O tratamento normalmente envolve a psicoterapia cognitiva e o consumo de antidepressivos - mesmo que o mecanismo molecular de sua atuação não seja totalmente compreendido.