Doença deve chegar a 100% dos países

Em três meses, a gripe suína já está em quase todos os países do mundo. Em dois anos, deve atingir 2 bilhões de pessoas. A avaliação é da Organização Mundial da Saúde (OMS), que confirmou cerca de 800 mortes. "A disseminação continua geograficamente e logo a teremos em 100% dos países", afirmou o porta-voz da OMS, Gregory Hartl. A OMS parou de contar casos. "Mesmo se temos centenas de milhares de casos ou mesmo alguns milhões, estamos no começo da pandemia", disse Keiji Fukuda, vice-diretor da OMS. Para a entidade, tudo indica que o número de mortes e de casos continuarão subindo. Até agora, o número de mortes com a gripe suína já superou o da gripe aviária, em seis anos de circulação do vírus H5N1. Já a gripe sazonal mata entre 250 mil e 500 mil pessoas por ano no mundo.