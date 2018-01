Um surto de psitacose, doença transmitida por papagaios, araras e caturritas atingiu 27 pessoas no Rio Grande do Sul desde o início do mês. Seis estão internadas e 21 receberam atendimento ambulatorial e seguem em tratamento domiciliar, a maioria em Porto Alegre. A doença causa dor de cabeça, febre, náusea e precisa ser tratada com antibióticos.