Doença atinge mais os jovens de 20 a 29 anos

A gripe suína atinge principalmente jovens e até ontem havia contaminado 1.490 pessoas no mundo. Essas são algumas das conclusões preliminares da Organização Mundial da Saúde, que considerou passar ao nível máximo de alerta e declarar pandemia. Mas, por enquanto, a decisão é acompanhar a situação. No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou 28 casos suspeitos. "Continuamos a ver aumento no número de casos", disse Keiji Fukuda, vice-diretor da OMS. "Os números devem continuar a crescer", afirmou. Ontem, após reunião com cientistas, uma das conclusões da OMS é de que a maioria das pessoas infectadas tem entre 20 e 29 anos de idade. Além disso, estavam saudáveis antes de serem infectadas. Entre os 30 mortos, a maioria também era jovem e desenvolveu problemas respiratórios. Há pelo menos três hipóteses para explicar esse fenômeno. A OMS admite que muitos dos casos estão relacionados com pessoas que estavam viajando pelo México. Portanto, seria normal que fossem mais jovens. Outra hipótese é de que a população mais velha tenha algum anticorpo contra a gripe. Uma terceira avaliação é de que a gripe suína tem um percurso similar ao da gripe comum, começando sua temporada pela população mais jovem. "Não sabemos ainda qual a resposta", admitiu Fukuda. Outra conclusão é de que o vírus atinge homens e mulheres na mesma proporção e que o período de incubação é de um a cinco dias, parecido ao da gripe normal.