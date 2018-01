Documento guiará formação de padres

Debater, modificar (se necessário) e validar um documento feito por uma comissão designada para atualizar as diretrizes básicas da formação de seminaristas será um dos principais objetivos da 47ª Assembleia-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que será aberta hoje, em Indaiatuba (SP). Segundo o arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta, esse documento ajudará "o presbítero a exercer sua vocação".