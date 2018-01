Documento atesta preocupação e também o risco

A situação do pronto-socorro do HC é igual a de muitas outras unidades públicas e privadas do País, afirma Renato Grinbaum, membro da diretoria da Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção - e que analisou, a pedido da reportagem, os dados do relatório. Ele destacou que, se por um lado o documento atesta a preocupação com a qualidade dos serviços, também demonstra que "há o risco em razão das falhas apontadas". "E embora se fale muito sobre lavar as mãos, o problema da falta de profissionais e de estrutura ainda é um fator extremamente importante para a ocorrência de infecções". O HC não informou ontem sua taxa de infecção hospitalar.