Docentes compram laptop mais barato

Cerca de 84 mil professores da rede estadual de Educação e do Centro Paula Souza poderão ter laptops a R$ 1.738, com financiamento em até 24 vezes sem juros. O Banco Nossa Caixa concluiu o processo licitatório que definiu o preço final dos notebooks para professores. Os computadores devem começar a ser entregues pelos fornecedores no fim de março. As parcelas mensais serão descontadas em folha de pagamento. Um notebook com a mesma configuração e acessórios sai no mercado por cerca de R$ 2.500.