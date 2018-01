Do esportivo ao social

1. MODERNO

É antenado com tudo relacionado a tecnologia, tem sempre os últimos hits no iPod e adora roupas que tenham algum detalhe diferenciado, seja na modelagem ou na estampa.

Jaqueta de couro da Los Dos (R$ 1.399,00), t-shirt estampada de algodão (R$ 116,00) da Riffel e calça de algodão xadrez (R$ 384,00) da A.f.f. Brand, cinto de couro da Jorgito Donadelli (R$ 89,00), sapatênis de sarja da Dom Shoes (R$ 159,00)

2. CASUAL

Prefere lugares mais descontraídos àqueles que requerem formalidade, e procura por peças de roupas confortáveis.

Tricô listado da Calvin Klein Jeans (R$ 490,00), jaqueta de sarja da A.f.f. Brand (R$ 432,00), jeans da Index (R$ 238,00), cinto de couro (R$ 149,00) e tênis de sarja (R$ 249,00), ambos da Mandi

3. ESPORTISTA

Está sempre com uma peça que remete ao esporte praticado ou apreciado, não hesita em sair com a camisa do time de futebol e adora tênis de todos os tipos.

Agasalho de náilon (R$ 269,90) e calça de sarja (R$ 249,00) da Adidas, camiseta de algodão da Nike (R$ 69,90), tênis de couro da Lacoste (R$ 499,00)

4. WORKAHOLIC

Não desliga do trabalho nem nas horas de lazer. A roupa social deve ter caimento impecável, para se alinhar a esse homem perfeccionista.

Costume da Alfaiataria Paramount (R$ 2.690,00), gravata de seda da VR Menswear (R$ 139,00), camisa de algodão da Dudalina (R$ 139,00), sapato de couro da Sérgio K. (R$ 380,00), cinto de couro da Dom Shoes (R$ 59,00)

5. CLÁSSICO

Não gosta de ousar no visual, dá valor mesmo à qualidade e aprecia boas grifes.

Calça de alfaiataria de algodão da VR Menswear (R$ 259,00), suéter de lã com padrão argyle (losangos) da United Colors of Benetton (R$ 249,00), camisa branca de algodão da VR Menswear (R$ 179,00), sapato de couro da Dom Shoes (R$ 179,00)

6. INTELECTUAL

Costuma adotar um visual mais discreto, é mais introspectivo, aprecia uma boa leitura, adora artes e filmes autorais.

Cardigã de lã da Ricardo Almeida (R$ 580,00), camiseta de algodão da Vilebrequin (R$ 200,00), calça de tecido sintético da Camargo Alfaiataria (R$ 1.790,00), tênis de couro da Nike (R$ 169,90) e óculos de grau de Phillipe Starck para World of Luxury (R$ 2.779,00)

7. SOFISTICADO

É vaidoso, experimenta várias combinações e perde tempo diante do espelho antes de decidir com que roupa vai sair.

Blazer de veludo cotelê da Essencial de Mary Zaide (R$ 550,00), camisa de algodão xadrez da Babel Store (R$ 199,00), black jeans de Sérgio K. (R$ 280,00), sapato de couro da VR Menswear (R$ 349,00)

