Do baú de dona Sinhá

Salame de chocolate Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 10 porções Ingredientes: 2 copos (americano) de açúcar (400 g) 1 litro de leite 3 tabletes de chocolate ralados (300 g) 1 colher (sopa) de mel 250 g de nozes pesadas com casca 250 g de amêndoas pesadas com casca Preparo: 1. Ferva o açúcar com o leite até engrossar. 2. Junte o chocolate e o mel, mexendo. 3. Quando estiver em ponto de bala mole, tire do fogo e junte as nozes e as amêndoas peladas e picadas. 4. Despeje o doce no mármore untado com manteiga e, com duas facas, mexa a massa de baixo para cima até esfriar. 5. Faça então um rolo grosso como salame (com cerca de 4 cm de diâmetro) e envolva em papel alumínio. 6. Corte em fatias finas. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil Rebuçado Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes: Massa: 1 pires de batata espremida (3 batatas grandes cozidas, descascadas e passadas pelo espremedor) 3 colheres (sopa) de queijo ralado 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 2 colheres (sopa) de manteiga 1 colher (sopa) de salsa e cebolinha picadas sal a gosto 3 ovos 250 ml de leite Recheio: 2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado 1 lata de ervilha 2 colheres (sopa) de azeitonas sem caroços 1 batata cozida, descascada e cortada em cubinhos 1 xícara (chá) de molho de tomate 1 colher (sopa) de manteiga 1/2 xícara (chá) de caldo de frango sal a gosto 2 colheres (sopa) de queijo ralado Preparo: 1. Numa tigela, misture a batata espremida, o queijo, a farinha de trigo, a manteiga, os temperos verdes e o sal. Reserve. 2. Separadamente, bata os ovos como para pão de Loth (bate-se as claras e acrescenta-se as gemas, uma a uma, sem parar de bater). 3. Junte o leite e vá adicionando, pouco a pouco, os ingredientes reservados. 4. Leve ao forno em assadeira forrada com papel manteiga e untada com manteiga. 5. Em outra tigela, misture o frango desfiado, a ervilha, as azeitonas, a batata cozida, o molho de tomate, a manteiga e o caldo de frango. Acerte os temperos. 6. Retire a assadeira do forno e vire o bolo sobre um pano de prato úmido. Por cima, espalhe o recheio, com pouco caldo. O melhor é retirar da tigela com uma escumadeira. 7. Com a ajuda do pano de prato, enrole como rocambole, e cubra com a parte líquida do recheio e com o queijo ralado. 8. Leve novamente ao forno para tostar. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Charlote de maçãs Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 10 porções Ingredientes: geléia de morango ou de goiaba a gosto 300 g de biscoito champanhe 1 xícara (chá) de vinho branco doce 2 ou 3 maçãs descascadas e cortadas em fatias bem finas 13 colheres (sopa) de açúcar 6 ovos raspas de limão 1 cálice de licor 1 colher (chá) de baunilha 5 folhas de gelatina branca 1 folha de gelatina vermelha 1/2 xícara (chá) de água fervente 1 xícara (chá) de leite Preparo: 1. Pegue uma fôrma lisa, untada com bastante geléia, e forre com os biscoitos ligeiramente molhados no vinho, com a parte lombada junto às paredes da fôrma. 2. Pegue as fatias de maçã, polvilhe com 1 colher (sopa) de açúcar e deixe-as num prato à parte para tomar gosto. 3. Bata as claras em neve com 6 colheres (sopa) de açúcar e um pouco de raspa de limão. 4. Bata as gemas com as outras 6 colheres (sopa) de açúcar, junte o licor e a baunilha. 5. Derreta a gelatina na água fervente e junte o leite. 6. Misture, batendo ligeiramente, a gemada, o suspiro e a gelatina. 7. Arrume na fôrma já preparada camadas de maçã e da mistura, alternadamente até acabar. 8. Leve para gelar. Faça de véspera. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio