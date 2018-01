Divulgada lista para 18º Curso Estado de Jornalismo

Selecionados entre 2.277 candidatos de todo o País, 30 jovens jornalistas brasileiros iniciam no dia 3 de setembro o 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado. Programa de extensão universitária realizado pelo Estado, com aval da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra (Espanha), o curso será realizado até 7 de dezembro. Nesta edição, foram reunidos estudantes e profissionais procedentes de Brasília, Minas, Mato Grosso, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Uma estudante da Universidade Nova de Lisboa (Marina Chiavegatto) ocupará vaga adicional reservada a jovens do exterior. Patrocinado por Santander, Odebrecht, Philip Morris e Vivo, o curso deste ano teve uma proporção de 76 candidatos por vaga. Entre 3 de setembro e 7 de dezembro, os admitidos pelo programa passarão por uma maratona profissional que inclui encontros com experientes jornalistas do Brasil e do exterior, aulas de economia, política, ética e filosofia e passagens por todas as áreas do Grupo Estado, em especial as redações. No final do programa, passam a integrar o Banco Estado de Talentos, oferecido pela internet. CLASSIFICADOS São os seguintes os jovens jornalistas selecionados para o 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado e que deverão se apresentar dia 3, às 9 horas, na sede do Estado. Eles devem trazer prova de conclusão do curso de jornalismo ou matrícula em seu último semestre. Alexandre Albert Gonçalves, Bruno Moreno Scatena, Bruno Peixoto Deiro, Caio Fabiano Brana do Valle, Camila Sayuri Arakaki, Carolina Dall''''Olio, Carolina Monterisi Gonçalves, Danilo Rodrigues de Queiroz Macedo, Evelyn de Oliveira Araripe, Felipe Branco Cruz, Felipe Rosa de Farias Mendes, Fernanda Porto de Oliveira Tripolli, Giuliander Carpes da Silva, Hugo Vítor Vecchiato, Iago da Silva Bolívar, José Henrique Lopes de Oliveira, Ludmilla Andrade Fregonesi, Marcelo Loureiro Torres, Maurício Reimberg dos Santos, Mônica Regina Mota Cardoso, Natália Flach Gomes, Nívea Terumi Miyakawa, Patrícia Franco, Paulo Justus, Roberto Santos Almeida, Rodrigo Oliveira Alvares, Thiago Aristides da Silva Arantes, Verônica Vazgauska Mambrini, Vitor Hugo Brandalise Jr. e Weberton Temoteo da Silva.