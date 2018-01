Divirta-se sobre rodinhas

Você já se aventurou sobre as rodinhas de um par de patins? Os praticantes garantem: a sensação de flutuar deixa o corpo e o espírito em forma. Como esporte, é considerado um dos mais completos: proporciona todos os benefícios da corrida, mas sem causar impactos nem riscos cardiovasculares. E a brincadeira do equilíbrio sobre rodas exige concentração. O instrutor Anderson Ferreira (www.aulasdepatinacao.com.br) dá aulas de patinação in line há oito anos, sempre nos fins de semana, em uma quadra. Durante os dias úteis, trabalha como personal trainer. A esmagadora maioria dos alunos nunca subiu em patins antes, mas já na primeira aula consegue se equilibrar sobre as rodinhas. Ao longo do curso, aprendem a frear, fazer curvas, andar para trás e outras manobras. "A principal dificuldade é o medo de cair. Mas quando percebem que há uma técnica, uma postura certa, ficam seguros", conta o instrutor. "Um erro é comprar os patins antes do curso e apostar em modelos avançados, que são rápidos demais, ou naqueles com personagens, para crianças. O certo é comprar o modelo para iniciantes." Entre os benefícios físicos dos patins, está o fortalecimento da musculatura das pernas, glúteos e do abdome. "Melhora também a condição cardiorrespiratória, equilíbrio, coordenação motora, e alivia o estresse, aumenta a concentração e a consciência corporal", lista Anderson. Trata-se de uma prática com alto gasto calórico, que faz o praticante, literalmente, suar a camisa. Segundo ele, a postura exigida (com o corpo ereto) pode até beneficiar aqueles que sofrem de problemas nas costas. As únicas condições que podem restringir a prática, acrescenta, são a labirintite (ou outros problemas que causem tontura); a obesidade (dificulta a permanência em cima dos patins e pode ocasionar lesões) e problemas nos joelhos, pois ficam semi-flexionados. Uma das poucas academias que oferecem aulas de patinação recreativa em São Paulo é a Moventis (www.moventis.com.br). A coordenadora pedagógica, Ana Sato, fala que um dos pontos em comum entre os praticantes é o repúdio à musculação. "Temos crianças, adultos e famílias inteiras nas aulas", conta. São usados tanto os patins tradicionais como os in-line. Lá aprendem a se equilibrar, assim como as manobras básicas para patinarem com segurança. Ana cita os benefícios para a auto-estima, graças à superação dos desafios. "O primeiro é se equilibrar, depois vem a brecada, os giros e outras manobras. Mesmo quem teve um dia ruim sai da aula feliz: patinar é extremamente prazeroso." Palavras de quem faz A funcionária pública paulistana Luciana Pires, de 37 anos, patinava desde a adolescência, com o modelo tradicional de rodas paralelas. Quando entrou na faculdade, a atividade foi deixada de lado. Há cerca de um ano, porém, a vontade voltou. Depois de levar alguns tombos no parque, patinando com a sua sobrinha Carina, de 11 anos, decidiu fazer aulas com o instrutor Anderson. No meio tempo, a irmã de Carina - Julia, de 9 anos - também aderiu à prática. "As aulas facilitaram bastante. Tornaram o aprendizado mais rápido, e as manobras, mais seguras", conta a tia. As três patinam nos sábados à tarde, no Ibirapuera, após o curso matinal. "Já ficamos seis horas patinando", lembra Luciana. Apesar de o tempo voar, assim como as rodinhas que deslizam, o corpo registra toda a malhação . No começo, Luciana mal conseguia andar no dia seguinte à prática intensa. "É falsa a idéia de que é só subir e deslizar. Ficar equilibrado em cima dos patins é um grande exercício." Há pouco tempo, Luciana passou a acordar mais cedo, pelo menos duas vezes por semana, para patinar na quadra de seu prédio antes de ir para o trabalho. "Isso tem me deixado mais disposta." Outro que mergulhou no universo dos patins é o analista de sistemas Glauco dos Santos Ferreira, de 23 anos. Ficou entusiasmado quando viu um vídeo de patinação no You Tube e decidiu fazer aulas de patinação. "Antes, não praticava esporte nenhum. Minha resistência e equilíbrio melhoraram", comenta. "Patinar é um bom exercício, faz você suar muito." Também é uma válvula de escape. "Quando estou nervoso, saio para patinar e o estresse acaba. A sensação é a de estar voando sem sair do chão."