Diversidade marca os novos núcleos familiares

A psicóloga Anna Paula Uziel, do núcleo de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), diz que mais liberdade e mudanças na legislação têm contribuído com a diversificação da sociedade e das famílias brasileiras. Para ela, outro fator importante foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Há uma nova formação da família brasileira? As novas configurações das famílias brasileiras mostram que existe diversidade. O desafio é a gente reunir todas essas diferenças na rubrica ?família?. É preciso mostrar que há outras famílias, formadas muito mais pelo afeto. É muito diferente de uma época em que você tinha uma família por causa do status social. Hoje, há mais liberdade, leis que permitem que as pessoas casem de novo, que gays adotem crianças. Esse cenário mostra novos contornos da sociedade e como as novas famílias ganham credibilidade. O que motiva tudo isso? Houve uma mudança social grande com a entrada da mulher no mercado de trabalho. É uma mistura de coisas: a possibilidade da maternidade tardia, aceitação maior da profissionalização da mulher. Isso muda completamente a idéia de formação da família. As relações ficam mais igualitárias e, com isso, há também uma entrada diferente dos pais em relação à paternidade. Todas essas mudanças foram preparando o terreno para a vinda das famílias não convencionais. Os problemas das crianças adotadas por gays são maiores? Existem certos mitos em relação à homossexualidade, especialmente a masculina. O medo do abuso sexual, o medo de que um homem não saiba cuidar de uma criança, o medo desse filho virar gay ou lésbica. Na Europa, existem pesquisas que mostram que não há nenhuma diferença no desenvolvimento da criança por causa da orientação sexual dos pais.