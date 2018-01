Divergências na comissão atingiram o auge na reunião de ontem

As divergências que já existiam entre dois grupos da CTNBio atingiram seu auge ontem. Em protesto contra a forma como foram apreciadas as propostas para normas de coexistência e monitoramento de milho transgênico e de cultura tradicional, seis integrantes da CTNBio deixaram a sala de reunião antes das votações da tarde. "Não há espaço para discussão dentro da comissão", afirmou o pesquisador Paulo Branke. De manhã, ele havia proposto um texto alternativo para regras de monitoramento de culturas de milho transgênico. "Em vez de incorporarem sugestões, a votação foi de um texto contra o outro", disse a integrante do Greenpeace, Gabriela Vuolo. Carmem Luiza Cabral Marinho, especialista em Saúde do Trabalhador, foi uma das integrantes da CTNBio que deixaram a reunião. "Um grupo defende o desenvolvimento a qualquer custo, outro quer que ele ocorra, mas desde que resguardada a segurança", afirmou. O presidente da CTNBio, Walter Colli, afirmou não ter nenhuma avaliação do protesto. "Um grupo estava descontente, deixou a sala. A reunião continuou e votações foram realizadas. Respeitamos todos os procedimentos." À tarde, seis integrantes deixaram as salas antes de iniciada a votação de uma instrução normativa com regras de coexistência.