Distribuição de medicamento gera polêmica

O laboratório Roche, que produz o Tamiflu - medicamento usado no tratamento da gripe suína - informou ter sido orientado pelo Ministério da Saúde a não distribuí-lo para as farmácias e à rede privada. O governo, porém, nega ter centralizado o medicamento e afirma que a definição é do laboratório. A controvérsia pode ir para a Justiça, como o Estado antecipou. A Defensoria Pública da União estuda entrar com uma ação civil pública questionando a constitucionalidade dessa política.