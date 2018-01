Discussões marcam territórios

Não existe manual de instrução, mas uma boa orientação para pais e mães de adolescentes é saber respeitar o espaço de cada filho, inclusive as brigas. É o que afirma a psicóloga Rosely Oliveira Dias. ?As discussões, na verdade, significam uma disputa entre os filhos para saber qual lugar eles ocupam no próprio amor nos pais?, afirma. Mas, segundo a psicóloga, isso não significa que o tratamento é diferenciado, nem que os pais precisam temer as famosas brigas. ?É importante que os filhos briguem. Os pais não podem ficar assustados com a rivalidade entre irmãos. Dentro de casa, é uma espécie de simulação da vida real. Nessas brigas, eles crescem. Com o tempo, naturalmente, as discussões são amenizadas.? Por outro lado, os pais devem, de fato, mostrar para cada filho o que cada um deles representa. ?Por exemplo, mostrar para os mais velhos que não é tão necessária essa ânsia de corresponder a todas as expectativas dos pais. Isso alivia um pouco a pressão e a carga de responsabilidades?, diz a especialista. ?Da mesma forma, eles precisam contar para o mais novo que também não é uma exigência ocupar o papel do primeiro para ser amado?, explica Rosely.