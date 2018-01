Discípulas da Betty Boop

Patty Boop. A contadora Patrícia Homem de Mello sempre usa algo que denuncia sua preferência

No vaivém da moda, a cultura pin-up nunca sumiu. Apesar de ter alcançado seu ápice nos anos 40 e 50, a estética sensual moldada pelas curvas femininas generosas e modelitos vintage sobreviveu por décadas, entre altos e baixos. Agora, a retomada desse estilo veio com tudo. Prova disso é o surgimento de marcas de roupas e acessórios exclusivas para o público que cultua essa estética.

Grandes empresas também lançam produtos com essa pegada. O Boticário acaba de colocar no mercado a linha de cosméticos Fun Tropical, cujos aromas adocicados e embalagens remetem ao universo das pin-ups. A marca de lingeries Fruit De La Passion criou a coleção Guns and Roses, com impecável ensaio fotográfico nos moldes dessas modelos vintage. Até a loja de departamentos Renner acrescentou peças de verão navy - moda marcada pelo estilo marinheiro, como saias rodadas e cinturas altas, além de blusas listadas.

"Tempos atrás, tínhamos de improvisar para nos vestir assim", diz a contadora paulistana Patrícia Homem de Mello, que introduziu a cultura pin-up e rockabilly no seu dia a dia desde metade dos seus atuais 35 anos. Seu apartamento é todo decorado com peças que remetem à época.

Embora não se vista dessa forma, dos pés à cabeça, para trabalhar, Patrícia sempre usa algo que denuncia sua preferência: uma flor ou topete no cabelo, um sapato vintage de salto ou um lápis mais carregado nos olhos. "Mas nas festas de fim de semana, capricho no visual", avisa Patrícia, que assina o nome de Patty Boop - referência à Betty Boop, personagem de desenho animado e ícone pin-up.

E não falta festa para a mulherada desfilar os modelitos e chacoalhar ao som de Elvis, entre outros cantores da época. Surgiram várias baladas rockabilly em São Paulo, sendo as principais a Pin-up’s Party e The Rock’n’Roll Club do Brasil, que acontecem uma vez por mês; além do tradicional Rockfellas, que é garantia nas quintas da casa noturna Vegas. Em setembro, entra no circuito a primeira edição do Rockerama Party.

Rockerama é o nome do primeiro programa rockabilly de TV on line, que estreou há seis meses no canal da web UpTV. Quando entrou no ar, os acessos diários saltaram de 8 mil para 12 mil. Com o sucesso, os apresentadores Mônica Guimarães e Eric Von Ziper decidiram iniciar uma agenda de festas mensais do programa. "Nunca a cena esteve tão em evidência como agora", atesta a pin-up Mônica, de 33 anos, mais conhecida como Moni Boop - sobrenome utilizado pela turma veterana de pin-ups Betty Boops. São 12 amigas que se reúnem há mais de 20 anos e que têm em comum a paixão pelo universo fifties.

Famosas também fizeram ensaios fotográficos à la Bettie Page, a pin-up "rainha" que faleceu aos 85 anos, em 2008. Entre as que já foram clicadas com visual pin-up estão as cantoras pop Katy Perry e Christina Aguilera, a show-woman burlesca Dita Von Teese, a roqueira baiana Pitty e a atriz Alice Braga.

O boom da cultura pin-up está sendo um alento para as seguidoras dessa estética, como a especialistas em aplicação de piercings Heloisa Melo - para os íntimos, Helô Piercer, de 21 anos. Apesar de ter um gosto musical eclético e de não ser da turminha rockabilly, mas sim da dos tatuados, a garota foi adotando o visual vintage aos poucos. E se apaixonou tanto por esse estilo que fica "montada" até para limpar sua casa: lenço na cabeça e avental de bolinha. "É uma forma se ser feminina sem precisar seguir o padrão de beleza atual da magreza", avisa ela, que é pin-up há seis anos. "Exuberância é o forte dessa estética, assim como uma certa ingenuidade." Embora o "namorido" Enéas prefira rock moderno e hip hop, ele aprova o visual da companheira: "Acho bem mais bonito do que essa mulherada que mostra tudo."

Negócios. Pin-up de coração, Larissa Grecco, de 23 anos, fez curso de corte e costura para poder criar suas próprias roupas, sem depender das raras profissionais que conseguiam confeccionar os vestidos à moda de Jessica Rabbit, famosa personagem de desenho animado.

"Ia para as festas e fazia sucesso", conta Larissa. "As amigas começaram a fazer encomendas, até que percebi que essa seria uma forma de ganhar dinheiro." Os pedidos crescentes impulsionaram a criação de sua própria coleção de roupas femininas, a My Boy Dean, vendida pela internet para todo o Brasil.

A estilista Isabela Casalino, de 28 anos, notou o interesse pela moda dos anos 50 até mesmo entre os homens. Dona da marca Aloha Café, especializada em camisas masculinas rockabilly, diz que as vendas aumentaram. Ela é fissurada pela cultura dos anos 40 e 50 e, na faculdade de Moda, abordou esse tema no trabalho de conclusão de curso.

Desde então, coleciona vinis, vestidos, óculos de gatinha e sapatos de época, que caça pela internet e nas suas viagens pela Europa e Estados Unidos, sempre para participar de festivais de rockabilly. Essa paixão é tão séria que Isabela deu o nome de seus dois filhos gêmeos, de 2 anos, de Elvis e Johnny (em homenagem a seu cantor favorito, Johnny Burnette).

A figura pin-up está tão em evidência que o fotógrafo Ricardo Ferrari e o publicitário e designer gráfico João Passarinho Netto criaram o garotapinup.com.br - site de ensaios fotográficos. Em pouco mais de um ano no ar, o endereço já conta com 8.500 cadastradas.

As participantes enviam as fotos sem custo algum e concorrem a uma vaga de pin-up da semana, por meio de votação on line e aberta ao público. Ricardo e João vetam o uso da palavra "sensual" no site, para evitar que as candidatas mandem fotos vulgares. As musas do mês são famosas convidadas pela dupla para posarem como as ícones de antigamente.

"O site é parte de um projeto que, mais para frente, vai englobar um calendário pin-up, revista, aplicativos de iPhone e licenciamento de produtos", diz João. Atualmente, ele e seu sócio ganham dinheiro fazendo books nesse estilo, com preços que variam entre R$ 1.600 e R$ 6 mil.

Discografia

A pin-up Isabela Casalino, que assina a programação on line da Cruisin’Radio, na Grécia, indica algumas cantoras do gênero:

Julie London

Peggy Lee

Rosemary Clooney

Ruth Brown

Janis Martin

The Andrews Sisters

Patsy Cline

Lil Greenwood

Uma verdadeira pin-up...

acorda bem mais cedo para cuidar do penteado, que deve ter cachos ondulados e um topete ou franjinha. Passa longe de chapinha, mas laquê é essencial.

capricha nos detalhes, como acessórios nos cabelos, colares, sapatos de salto. Tênis, nem morta.

capricha na maquiagem: olhos bem marcados com lápis preto e um leve desenho de gatinha. Usa e abusa de máscaras para cílios e batom vermelho. Conforme o humor, faz uma pinta perto dos lábios.

usa vestidos rodados ou modelos que marcam as curvas do corpo. Segue a cartilha da sensualidade, sem exageros. O que vale é ser superfeminina.

adora filmes e músicas dos anos 50.

A história

O termo pin-up (que remete a "pendurar") surgiu de um hábito dos soldados americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial: eles pregavam nas paredes ou armários os desenhos e fotos de modelos com poses sensuais, recortadas de revistas ou jornais. A expressão passou a definir a mulher que segue a estética das musas que tiveram seu auge nos anos 40 e 50. Entre as mais famosas estão Bettie Page, Betty Grable, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Cyd Charisse, Rita Hayworth. Exuberante nas curvas e bem longe da magreza atual, elas exalavam erotismo, mas com uma pitada de ingenuidade. O gênero fez surgir diversos desenhistas especializados, entre eles, Gil Elvgren, dono de centenas de ilustrações que estampavam cartazes, calendários e propagandas, entre os anos 1940 e começo dos 1970.