Dilma diz que é a favor da descriminação do aborto

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, fez ontem uma defesa veemente da mudança de legislação para descriminar totalmente a interrupção da gravidez no País. "É um absurdo que não há a descriminalização do aborto no Brasil, pois essa não é uma questão de foro íntimo, mas sim de saúde pública, e precisa ser regulamentada", frisou, durante sabatina promovida na manhã de ontem pelo jornal Folha de S.Paulo. Ela foi muito aplaudida pela platéia que assistia ao evento. Questionada se acreditava ou não em Deus, Dilma falou que teve formação em colégio de freiras, mas que depois ficou descrente por um tempo. "Será que há ou não há (Deus)? Eu me equilibro nessa questão", declarou. Logo após assumir, em meados de março, o cargo de ministro da Saúde, José Gomes Temporão defendeu a discussão sobre a legalização do aborto, dizendo que o tema é "uma questão de saúde pública". Isso porque, segundo ele, milhares de mulheres morrem todos os anos submetendo-se a abortos inseguros.