Dificuldade do diagnóstico pode ter causado óbito no Rio

A dificuldade do diagnóstico da febre maculosa pode ter sido a principal causa da morte do empresário sul-africano William Charles Erasmus, há oito dias, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio. Em 2007, quatro casos foram confirmados no Rio e três pessoas morreram. No País, há poucos registros da doença, causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pelo carrapato-estrela - de 1997 a 2008 foram registrados 641 casos, principalmente na Região Sudeste. A letalidade é de 27%. Ontem, o Instituto Oswaldo Cruz começou a seqüenciar geneticamente a bactéria encontrada no sangue do sul-africano para definir qual dos 20 tipos de Rickettsia o contaminou. No Brasil e nos EUA, a doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, diferente da que existe na África. Para que a infecção ocorra, o carrapato infectado precisa ficar colado à pele da vítima de quatro a seis horas.