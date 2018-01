Dieta influencia sexo do recém-nascido

As mulheres têm mais probabilidade de gerar meninos se mantiverem uma dieta rica em calorias antes da concepção, concluiu uma equipe de cientistas. É a primeira evidência clara de que os hábitos alimentares da mãe antes de engravidar podem influir no sexo do filho. A descoberta aponta para uma maneira natural de as mulheres aumentarem, mesmo que ligeiramente, suas chances de ter um menino ou uma menina, regulando o consumo de alimentos como bananas e cereais. Cientistas das universidades de Exeter e Oxford, na Inglaterra, interrogaram 740 mulheres que engravidaram pela primeira vez sobre seus hábitos alimentares um ano antes da concepção. Foram, depois, divididas em grupos, de baixa, média e alta caloria. Os pesquisadores concluíram que 56% das mulheres do grupo habituado a consumir muita caloria deram à luz meninos, em comparação com 45% das mulheres do grupo de baixa caloria. ''Verificamos pela primeira vez que existe uma nítida associação entre a dieta da mãe e o sexo do seu filho'', disse Fiona Mathews, bióloga da Universidade de Exeter, que conduziu a pesquisa. ''Parece que a mãe é capaz de influenciar na sobrevivência seja do esperma, seja do óvulo fertilizado, provavelmente antes mesmo de terem se implantado no útero.'' Quando os pesquisadores estudaram mais a fundo as dietas das mulheres, descobriram que alguns nutrientes eram chave para tal efeito. ''Conseguimos confirmar a velha história de que comer bananas, ingerindo assim uma alta dose de potássio, estava associada ao nascimento de um menino, o mesmo valendo para a ingestão de altas doses de sódio. Mas aquela velha história de beber muito leite para dar à luz uma menina parece não proceder. Na verdade, a probabilidade maior é de nascer um menino.'' O estudo, publicado esta semana na principal revista de pesquisa biológica da Royal Society, a Proceedings of the Royal Society, mostra que 59% das mulheres que costumam se alimentar de cereais diariamente, no café da manhã, podem dar à luz meninos, em comparação com 43% das mulheres que raramente, ou nunca, comem cereais.