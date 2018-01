Diesel menos poluente é tema de discussão

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, apresenta hoje, na reunião do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), uma proposta para reduzir o teor do enxofre no diesel comercializado no Brasil. Ele pretende adiantar para 2012 um corte rigoroso do elemento, nos moldes europeus, antes previsto para 2016. A decisão foi tomada depois que a indústria automobilística e a Petrobrás afirmaram que não cumpririam em 2009 uma resolução que determinava uma redução menos rígida do que a prevista por Minc.