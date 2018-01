Dicas para a vida virtual saudável

Observe se, no lugar de falar, você só tecla - Repare se a parte mais emocionante do seu dia acontece diante do computador - Anote quantas vezes no dia você conversa com a família ou amigos pessoalmente - Perceba se tem necessidade de aumentar o tempo online para sentir satisfação - Tente definir o número de horas que vai permanecer online - Se a internet é sua ferramenta de trabalho, faça pausas para descansar - Tente entender porque a possibilidade do anonimato parece ser tão atraente para você - Se o compulsivo pela internet é um dos filhos, não proíba o acesso em casa. A web é importante para a vida social e escolar das crianças, por isso, estabeleça regras. Em último caso, deixe o aparelho em um local visível para que seja possível monitorá-lo