A jovem escritora inglesa recebeu dois prêmios literários importantes no Reino Unido por este primeiro romance. Destila lirismo, cores e realça as características físicas dos personagens, numa narrativa em primeira pessoa. A protagonista Eve Green perde a mãe e muda-se para o País de Gales. Lá, aprende lições difíceis. Sempre com a sensação de que estão lhe escondendo algo, tenta descobrir o grande segredo de sua família. Já adulta, esperando o seu primeiro filho, relembra essa época e as duras lições que aprendeu sobre confiança, culpa, identidade e amor. R$ 39,00.