Palestras: em homenagem às mães, o Bourbon Shopping Pompéia preparou o espaço Sua Casa. Lá, a cenógrafa Chris Ayrosa projetou ambientes como café, home theater, cozinha, closet, quarto de bebê e sala de estar, numa casa dos sonhos, onde serão realizadas palestras com especialistas de áreas variadas (decoração, psicologia e culinária). A visitação à casa é gratuita. Mas, para assistir às palestras diárias, é necessário gastar R$ 150,00 em compras no shopping ou R$ 100,00 com cartões Visa. Então, o cliente ganha um convite que deve ser trocado no local dos encontros - com vagas limitadas. Entre os palestrantes, estão profissionais renomados como Gloria Kalil, que vai falar de moda, etiqueta e bons costumes dentro do closet (amanhã, às 19 horas)e Içami Tiba, que abordará os vários papéis da mulher contemporânea (quarta-feira, às 19 horas). Até 11 de maio. R. Turiassu, 2.100, tel.: 3926-2257. Bazar: a Associação Santo Agostinho (Asa) promove um bazar especial para o Dia das Mães nos próximos dias 6, 7 e 8, no Espaço Gardens, em São Paulo. A renda será revertida para creches, recantos e lares de idosos, mantidos pela entidade. Haverá de artesanato a doces típicos portugueses, bijus, artigos de papelaria, moda infantil e adulta, peças de tricô e crochê, pinturas e artigos que custarão a partir de R$ 10,00. Entre os produtos, vaso de estilo provençal por R$ 35,00, e caderneta decorada por R$ 12,00. No espaço gourmet, estarão presentes os restaurantes In Città, Grecco Copola e Casa do Pão de Queijo. Av. Queiroz Filho, 830, Alto de Pinheiros, tel.: 3021-7007. Liquidação: a loja Espaço Home faz promoção especial para o Dia das Mães, com descontos de 20% a 50%. Entre as ofertas, conjunto com cinco tigelas de aço inox de R$ 71,60 por R$ 53,70; e porta-vela com estampa floral de R$ 32,00 por R$ 22,40. Até 10 de maio. R. Joaquim Távora, 1.316, V. Mariana, tel.: 5084 8532 Mecânica: para as mães que já sofreram por causa de problemas com o carro, vale fazer o curso gratuito sobre mecânica para mulheres, promovido pela Viamar, concessionária da Chevrolet. Ministradas por gerentes e técnicos das oficinas, as aulas de duas horas vão tratar do funcionamento do veículo, uso e cuidados. Dias 17 e 24 de maio, às 9 horas. As inscrições devem ser feitas pelo tel.: 6100-6060. Av. Prof. Anhaia Mello, 401, V. Prudente. Brinde: no Shopping D, os clientes que gastarem a partir de R$ 150,00 nos finais de semana e feriados podem levar um relógio de pulso feminino por R$ 14,99. Basta apresentar a nota no balcão de trocas do piso térreo e pagar a diferença. São cinco modelos e cores disponíveis, com maquinário Seiko, design moderno, embalagem personalizada e garantia de um ano. Até 10 de maio. Av. Cruzeiro do Sul, 1.100, tel.: 4506-6000.