Dia das Bruxas: Caixa Belas Artes terá corujão de filmes de terror

'A Orfã' será um dos filme exibidos. Foto: Reprodução

Para entrar no clima do Halloween, a Warner vai exibir filmes de terror em São Paulo na madrugada do dia 28, no cinema Caixa Belas Artes. E o melhor: totalmente de graça.

O evento vai ser dividido em três salas e os ingressos serão exibidos no próprio dia, após as 23 horas. Além dos filmes já definidos, o cinema promete algumas surpresas para os fãs entre as sessões.

A Caixa Belas Artes fica na Rua da Consolação, 2423, Consolação.

Confira a programação completa:

Sessão Old School: Alien – O Oitavo Passageiro; Gremlins e Dr. Moreau;

Sessão Possuídos: Invocação do Mal; Invocação do Mal 2 e O Exorcista;

Sessão Mal ajustados: Sexta-Feira 13; Entrevista com o Vampiro e A Orfã.