''Deve-se dedicar tempo integral a só uma escola''

A professora Zaia Brandão, de 69 anos, coodenadora do Grupo de Pesquisas em Sociologia da Educação da PUC do Rio, não vê outra saída para melhorar o quadro geral da educação no País. Ou o País investe em ensino fundamental ou continua amargando resultados pífios. "As pessoas têm direito à cidadania escolar. Sonegar isso é uma enorme injustiça social", diz Zaia, doutora em educação e pesquisadora há mais de 40 anos. O caminho para melhorar o ensino, segundo ela, passa necessariamente pela valorização dos professores. Como melhorar o ensino público no Brasil? É preciso revalorizar o professor e exigir que ele tenha responsabilidade em relação ao ensino. Não dá para dizer que o aluno não quer nada. Um bom professor pesca os alunos que estão lhe escapando. A primeira condição para professor fazer um bom trabalho é ficar em tempo integral na mesma escola. Coordeno um grupo na PUC que está pesquisando o que faz uma escola, pública ou privada, alcançar um ensino de elite. E que condições são essas nas escolas públicas? A gente vê logo que nelas os professores têm um sentimento de pertencimento: eles têm que dar conta de que os meninos aprendam. Uma diretora disse: professor que não quer nada não fica nesta escola. Nessas escolas há regras que obrigam todo mundo a ter compromisso. Numa outra escola, a diretora e a subdiretora substituem professores quando eles faltam. Elas sabem em que ponto a professora está na matéria. Nunca aluno fica sem aula por falta de professor. Nessas escolas os professores, mesmo que trabalhem mais, sentem prazer de estar ali. A escola que assume que vai fazer um bom trabalho cria condições para isso. É um desafio que contamina tudo, independente das condições serem favoráveis ou não.