Destaque para um inverno, peludo, e à brasileira

O La Reppublica, um dos jornais mais influentes da Itália, dedicou neste fim-de-semana atenção especial ao inverno brasileiro. Não era para menos. Os esquimós de Alexandre Herchcovitch ganharam uma galeria exclusiva entre as imagens mais marcantes ?do exterior?. Mais que bem-humorado, o texto que abre a galeria, não deixou por menos e disse algo do tipo ?é de se estranhar que no País do calor, do sol, do mar e do samba sejam exibidos na passarela homens vestidos com pesados casacos de pele. No entanto, é assim que o estilista Alexandre Herchcovitch optou para sua coleção de inverno 2007, apresentada em São Paulo nesta semana. Ao que parece, lá o ?homem peludo? faz sucesso, e também vira tendência.?