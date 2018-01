''Desespero do diabo'' moveu ação

O bispo Wagner Negrão associou as denúncias contra o bispo Edir Macedo e nove membros da Igreja Universal do Reino de Deus ao que chamou de "desespero do diabo". Em culto realizado ontem à tarde num dos maiores templos da Universal na capital paulista, na avenida João Dias (zona sul), o bispo Negrão foi enfático ao afirmar que Macedo foi acusado, julgado e absolvido pela Receita Federal. "Mesmo assim, teve gente que trouxe à tona esse negócio como se fosse coisa nova. E vem a ?rede esgoto? (alusão à Rede Globo) com notícia requentada com as mentiras do passado e parece que ficou 11 minutos falando, jogando a podridão que está dentro dela." Os fiéis, cerca de 300, a maioria de aparência humilde e sofrida, mostraram sinais de apoio à pregação. "Quem não quiser ser perseguido, abandona Jesus", afirmou o bispo Negrão. "Jesus disse: ?Eu, que sou o mestre, fui perseguido, muito mais vocês, os meus servos?", continuou. Em sua pregação, o bispo fez questão de ressaltar que toda nova etapa de perseguição traz com ela uma nova etapa de vitórias."Sabemos que o inferno, meu Deus, que estava acomodado, gritou porque foi atingido", frisou. "E vai ser destruído nessa batalha que estamos travando." Ele também relatou aos fiéis que as novas denúncias contra o bispo Edir Macedo e a Igreja Universal começaram depois que o líder da Iurd convocou todos os bispos, pastores, auxiliares e obreiros para jejuar por três dias da semana como forma de combater o mal. "Isso é o diabo gritando, desesperado, porque pisamos na cabeça dele", disse o bispo, com o tom de voz elevado, referindo-se às acusações. No final, o bispo aproveitou a briga com a Rede Globo para arrecadar mais dízimos dos fiéis. "Você, que trouxe o dízimo, trouxe algum voto, pega nas suas mãos uma oferta de fé, algo que você nem podia fazer, e só de raiva do diabo faça mais do que ia fazer, em nome de Jesus." Tocados pelo apelo, os fiéis passaram a mão no bolso, juntaram os trocados e depositaram em potes colocados estrategicamente perto do atento Negrão.