Descubra o centro

Ricardo Ribeiro: há cinco anos, o estilista gaúcho Ricardo Ribeiro abriu sua própria loja, num quarteirão da Praça da República. Sua inspiração vem do estilo de Audrey Hepburn e Jacqueline Kennedy. Nas araras, vestidos soltos e femininos (de R$ 119,00 a R$ 189,00), com detalhes charmosos, feitos de tecidos como cambraia de algodão e tafetá cristal. Há saias, blusas e camisas (de R$ 89,00 a R$ 129,00). O segundo andar é reservado à coleção masculina, que tem calças, camisas e camisetas (de R$ 59,00 a R$ 89,00). Além de suas criações, há peças das marcas Moça Bonita e Cor Doce. Pça. da República, 119, tel.: 3120-3276. De segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas. Sábados, das 10 às 17 horas. Walério Araújo: dentro do Condomínio Copan, esta loja se destaca pelos vestidos glamourosos e tecidos finos. O estilista pernambucano foi um dos selecionados por Paulo Borges para participar do Amni Hot Spot, e hoje já está na 11ª edição da Casa dos Criadores. Abriu sua loja há dois anos. Há camisetas unissex com estampas exclusivas (de R$ 50,00 a R$ 180,00); vestidos sofisticados de seda e outros tecidos finos com pedraria, pregas, plumas, babados, flores e bordados (a partir de R$ 800,00); saias bufantes; calças e jaquetas, como uma de jacquard personalizado (R$ 190,00). Também cria modelos sob medida, e vestidos de noiva. Além das roupas, está marcando presença nos editoriais de moda com seus adereços de cabeça, feitos de tule, drapeados e brocados, entre outros materiais. Estão à venda na loja, assim como os sapatos que ele desenha em parceria com Fernando Pires. Av. Ipiranga, 200, lj. 69, Ed. COPAN, tel.: 3257-1571. De segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Sábados: das 10 às 17 horas. BARES Bar do Museu: o ambiente tem um toque art nouveau, com uma série de telas nas paredes. Há salinhas quase privativas com poltronas aconchegantes. Nas paredes, quadros de Alfredo Volpi, Antonio da Silva, um desenho de Aldemir Martins, dedicado ao bar, um violão todo assinado que pertenceu a Silvio Caldas, entre outras obras de arte e objetos antigos. Todo segundo sábado do mês acontece um sarau com poesia, música e literatura. A cada mês, há uma exposição diferente de um jovem artista plástico. O atencioso garçom João Dantas serve caipirinhas de vodca (R$ 5,50) e cervejas (R$ 5,00, garrafa de 600 ml), entre outras bebidas. A entrada é permitida apenas até as 21 horas. Mas uma vez lá dentro, o bar fica aberto até o último cliente. Av. Ipiranga, 324, Bl. C, Sobreloja, tel.: 3259-0157. Site: www.bardomuseu.art.br Bar B: quem passa por fora vê logo as pinturas coloridas na parede, com linguagem de arte de rua. Não há placa com nome do bar, só uma lousa com a programação musical da noite. O ambiente é de loft: mesas de madeira com cadeiras de estofado verde, grafites nas paredes, lambe-lambe e um móbile grande. O autor do projeto é o arquiteto Marcelo Dionísio, que abriu o bar há um ano e meio com a companheira, a socióloga Amina Urasaki. No pequeno palco, há jazz instrumental, de quarta a domingo (o couvert é de R$ 5,00, e R$ 7,00 às sextas e sábados). No cardápio, bons sanduíches e cervejas Brahma (R$ 5,00, garrafa de 600 ml) e Bohemia (R$ 6,00). Há ainda exposições de fotos, projeções de filmes e projetos culturais variados. A casa tem ficado lotada nos fins de semana. R. General Jardim, 43, tel.: 3129-9155. De terça-feira a domingo, a partir das 17 horas. Site: www.barbsp.com.br Santa Fé: instalado no Pari Bar, este café, aberto há três anos, tornou-se também bar e restaurante. O expresso, bem tirado, sai por R$ 2,00. No almoço, o menu inclui culinária italiana contemporânea e frutos do mar, com destaque para o nhoque de mandioquinha (R$ 22,00). Á noite, o local se transforma em bar, com música ao vivo. As mesas têm luz de velas. Durante a semana, há música ao vivo a partir das 18 horas. A programação inclui MPB, jazz, rock e pop (R$ 3,50 de couvert artístico). A carta de cervejas tem 24 rótulos, como a alemã Erdinger (R$ 14,60) e a Original (R$ 5,50). Pça. Dom José Gaspar, 42, tel.: 3237-0771. De segunda a sexta-feira, das 8h30 à 1 hora. Sábados: meio-dia às 18 horas. Site: www.santaf.com.br LIVRARIAS ESPECIAIS Livraria Calil: surgiu há 59 anos, graças ao amor de Libano Calil Atalah pelos livros. Desde a infância, ele juntava o dinheiro que seu pai lhe dava para doces e comprava livros à prestação. Apesar de "escondida", a livraria tem uma clientela fiel. Hoje, a direção está a cargo da filha de Libano, a bibliotecária Maristela Calil (que sabe tudo sobre o acervo de 320 mil livros). E garante que a Calil foi a primeira a vender livros usados em São Paulo. Mas atenção: trata-se não exatamente de um sebo, mas sim de um antiquário, com edições esgotadas e raridades que datam dos séculos 16 e 17. Os livros estão bem organizados nas estantes - e, geralmente, têm ótimo estado de conservação. A especialidade é a área de humanas: história, filosofia, literatura, etc. Há uma edição de 1.880 de Os Lusíadas, de Camões, que custa R$ 6 mil. Encontra-se também livros não tão raros, como Macunaíma, de Mario de Andrade, que custa apenas R$ 20,00. Há títulos de Jorge Amado por R$ 10,00. Também oferecem restauração de livros e encadernação. R. Barão de Itapetininga, 88, 9º andar, cj. 917, tel.: 3255-0716. De segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Sábados, das 10 às 13 horas. Site: www.livrariacalil.com.br. Livraria Francesa: meio escondida no final do andar térreo de um prédio, a primeira filial da Livraria Francesa em São Paulo foi aberta em 1947. Hoje oferece mais de 100 mil títulos em francês, englobando livros didáticos, literatura, história, turismo e arte. Além disso, vende uma série de revistas francesas, como as edições da Maire Claire e outras. Os livros custam de R$ 12,00 a R$ 2 mil (caso das enciclopédias). R. Barão de Itapetininga, 275, tel.: 3231-4555. De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30. Sábados, das 9 às 13 horas. Site: www.livrariafrancesa.com.br. DISCOS Galerias: na Rua 24 de Maio, a famosa Galeria do Rock oferece CDs e vinis que agradam a fãs de todos os estilos. Menos conhecida, porém, é a Galeria Nova Barão. Serve de passagem entre as ruas 7 de Abril e Barão de Itapetininga, e atrai colecionadores e amantes da música. No primeiro andar, há uma série de lojas de vinis, e compactos. Têm bolachões de jazz, música brasileira, punk e heavy metal, além de fanzines. Entre no clima e aproveite para conversar sobre música com as pessoas das lojas, que geralmente são experts no assunto. Big Papa: uma boa pedida para os aficionados em jazz. O simpático casal proprietário, a brasileira Katia Pimentel e o cubano que cresceu nos Estados Unidos, Carlos Suarez, pode dar orientações. Apesar de usados, os vinis são impecáveis. Entre os cerca de 1.500 discos, há mestres do jazz, como Art Blakey, Charles Mingus, Chet Baker, Miles Davis, Dexter Gordon etc. O casal mantém ainda um estoque de cerca de 6 mil discos em Miami, e atende encomendas de títulos importados. Os que estão à venda na loja custam de R$ 10,00 a R$ 100,00, nacionais e importados. R. Sete de Abril, 154, Galeria Nova Barão, Rua Alta, lj. 30, tel.: 3237-0176. De segunda-feira a sábado, das 11 às 19 horas. Mafer Records: o dono, Danilo Guedes, trabalhou em uma revista de música na Alemanha. Na ocasião, formou sua coleção particular, inclusive com autógrafos dos músicos entrevistados. Quando voltou para São Paulo, teve que alugar um apartamento apenas para guardar o acervo. Então decidiu abrir a loja, passando a vender os mais de 15 mil discos, de música brasileira, jazz, reggae e heavy metal. Os autógrafos são exibidos em quadros nas paredes. Vinis e compactos usados custam de R$ 2,00 a R$ 150,00, mas raridades podem chegar a até R$ 1.000,00. R. 7 de Abril, 154, Galeria Nova Barão, rua alta, loja 28. Tel.: 3159-3527. De segunda a sexta-feira, das 10h30 às 19h30. Sábados: das 10h30 às 16h30.