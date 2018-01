Descontrole e prejuízos pessoais

ADERBAL VIEIRA JR. Psiquiatra, coordenador do Departamento de Dependências Não-químicas do Proad ( Unifesp) Quando o uso da internet pode ser considerado patológico? Em qualquer dependência, há a sensação de se estar perdendo o controle. No caso da internet, isso se dá na medida em que a pessoa se vê diante do computador em momentos nos quais deveria estar fazendo outras coisas. Talvez o indivíduo quisesse desligar a máquina às 22h, mas acaba ficando online a madrugada toda. Outra forma de identificar o uso patológico é observar se a internet tem trazido prejuízos familiares, sociais ou profissionais para o usuário. Há uma relutância em tratar essa dependência como problema? Ninguém se deu conta de que se trata de uma doença, para a qual há tratamento. Se no jogo compulsivo a pessoa perde dinheiro rapidamente e logo se dá conta dos prejuízos, no caso da internet a perda é gradual. Um sujeito que usa heroína duas vezes pode sofrer uma crise de abstinência, enquanto que a dependência de internet vai se manifestando aos poucos. O indivíduo vai ficando mais sonolento, atrasa tarefas no trabalho, deixa de dar atenção para a família... E só vai procurar ajuda quando a bomba está para estourar. Até mesmo quem não apresenta tendência a desenvolver dependência da internet tem passado muito mais tempo diante do computador. A internet é vista como um instrumento bacana, custa para que seu abuso seja reconhecido como problema. Atualmente, vê-se divulgação de uma série de termos para definir transtornos relacionados à tecnologia. Estaríamos na era das ?tecnopatias?? À medida em que aumenta o número de horas expostas à internet, é claro que a chance de as pessoas terem problemas na relação com ela aumenta também. Ainda assim, as pessoas usam uma série de termos que, na verdade, são nomes criados. Nada disso constitui quadros psiquiátricos conhecidos. Nem a própria dependência de internet está tipificada nos manuais de psiquiatria do Brasil. Quando uma pessoa sofre de esquizofrenia, por exemplo, ocorrem alterações cerebrais importantes no cérebro. Nada semelhante se conseguiu provar no caso dos viciados em internet. É preciso tomar cuidado com exageros. Quantas vezes você está fazendo uma coisa quando deveria estar fazendo outra? O ser humano tem a tendência a fazer o que lhe dá prazer. Por trás da dependência de internet, pode haver outro distúrbio? A internet não tem poder em si mesma. As pessoas são atraídas e se perdem ali por determinados motivos. Um profissional pode ajudar a entender qual é o motivo que leva a pessoa a ter uma relação disfuncional com a internet. Às vezes ela sofre de síndrome do pânico, não consegue sair de casa. Ou pode ser muito tímida, com dificuldade de relacionamento social. O mais importante é eliminar o desconforto pessoal e fazer com que a pessoa recupere sua liberdade de escolha. (Proad: 5579-1543 ou www.proad.unifesp.br)