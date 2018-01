Descoberto mecanismo da tuberculose latente

Cientistas espanhóis descobriram o mecanismo usado pelo bacilo da tuberculose para se esconder no organismo, permanecer latente e se reativar após alguns anos. A bactéria Mycobacterium tuberculosis usa como reservatório algumas células do sistema imunológico chamadas macrófagos espumosos, cheias de nutrientes. Os resultados do estudo, divulgado na revista Plos Pathogens, podem ajudar a desenvolver novos tratamentos para combater a infecção tuberculosa latente.