Descobertas fashion

Espaço Havaianas: o lugar, projetado pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld, reúne uma série de atrações visuais em um amplo espaço, onde fica exposta toda a linha da conhecida sandália de borracha. É possível customizá-las, escolhendo a cor das solas, das tiras e fixando pins e cristais. Em uma barraca de feira, estão dispostos os modelos mais tradicionais: num contêiner ficam as peças feitas para exportação; dentro de um cilindro de acrílico, as recém-lançadas bolsas da marca; sobre uma árvore ipê, a linha ecológica; em um display em forma de quebra-cabeças, a linha infantil. Há uma instalação em forma de cubo com TVs de plasma, idealizada pelo curador do Museu da Língua Portuguesa, e outra onde você pode ver as várias formas de montar o seu modelo. R. Oscar Freire, 1116, Jardins, tel.: 3079-3415.

American Apparel: a grife que virou uma febre nos Estados Unidos chegou por aqui no final do ano passado. Seu produto é voltado para quem faz atividades físicas como ginástica, natação e dança, mas acaba sendo tão básico que vira peça obrigatória no guarda-roupa. Há regatas, moletons, maiôs e biquínis, leggings, e alguns itens mais inusitados, como roupa de fitness para cachorros e turbantes. De maneira geral, as roupas são bem confortáveis e coloridas, com muitos tons flúor (em alta total na moda), metalizados (que são um luxo). O carro-chefe é a legging de lamê dourada, peça cobiçada por fashionistas de todas as idades. R. Oscar Freire, 433, Jardins, tel.: 3894-3888.

Na American Apparel, o forte são roupas de fitness, mas com tendências da moda

Bo.Bô: a grife Le Lis Blanc incorporou uma segunda marca, a Bo.Bô - ou Bourgeois Bohême - e a transformou em sua versão mais jovem. A nova loja conta com os mesmos elementos que fizeram da Le Lis um grande sucesso: roupas super usáveis, acessórios para compor o look completo, e outros mimos, como objetos de papelaria, perfumaria e lingerie. A coleção conta com uma boa linha de alfaiataria, opções em jeans e em couro, e peças inspiradas na Índia. Tem tudo para pegar! R. Haddock Lobo, 1.702, Jardins, tel.: 3062-6090.

A Bo.Bô é a versão jovem da grife Le Lis Blanc

Universo Cecilia Echenique: a estilista, que vendia suas roupas em um ateliê, abriu em novembro passado sua primeira loja. Numa área com jardim, as clientes ficam à vontade para tomar um café com aroma e comer bolo, sempre servidos na loja. O espaço também é aproveitado para a realização de eventos, quando personalidades são convidadas para discutir temas relacionados ao bem estar. "O objetivo é mostrar que moda também pode ter conteúdo", explica a estilista. Em uma ala especial, fica a sala de vestidos de noiva e de festa, e as "libélulas", nome dado a uma peça que se transforma conforme a forma que você a veste - fazem parte de um projeto social e são produzidas por mulheres marginalizadas (como ex-prostitutas). R. Peixoto Gomide, 1756, Jardins, tel.: 3079-8258.

Mandi & Co: antiga grife masculina, a Mandi passou por uma reformulação completa e, agora, além da linha própria de peças femininas, que já somava algumas coleções, traz de fora marcas blockbuster da moda norte-americana, como Abercrombie, Hollister e Ruehl. Tem roupas como camisetas, camisas polo, calças e bermudas de sarja, sempre com um detalhe bacana, como acabamentos desgastados ou estampas diferentes. As lojas serão repaginadas e ganharão estilo de lofts do Soho (bairro de Nova Iorque). Shopping Market Place, tel.: 5181-3893.

Ed Hardy: o ilustrador que ficou conhecido por utilizar a estética da tatuagem japonesa deu nome à grife. Na década de 80, seu trabalho tornou-se popular com exposições e a publicação de livros sobre o tema. Até que ele resolveu criar sua própria marca na moda. Hoje o negócio está nas mãos de outro figurão desse mercado, o francês Christian Audigier, que fez a grife se tornar mundialmente conhecida e objeto de desejo dos modernos. Madonna, Britney Spears e David Beckham já apareceram usando peças da marca, famosa por suas t-shirts, bonés e tênis superdesenhados. A loja virou point de descolados, principalmente nos fins de semana em que acontecem eventos ao som de um DJ e bebida liberada (uma vez por mês). R. Melo Alves, 453, Jardins, tel.: 3081-1856.

Aquastudio: muitos já conhecem a grife, graças aos belos desfiles no Fashion Rio, mas poucos sabem que a marca, especializada em roupas de festa, tem uma proposta diferente. Para reduzir custos e tornar as peças mais acessíveis, a proprietária Esther Bauman (que já foi dona da Acqua & Sapone) uniu a loja à sua fabrica no Bom Retiro. Assim, as clientes são atendidas em um espaço simples, mas dispõem de muitas opções de vestidos luxuosos, de corte impecável e tecidos nobres, por preços bem razoáveis. Lá você encontra, por exemplo, um cocktail dress de tafetá com fios de metal por R$ 649,00, ou um longo de tafetá de seda na faixa de R$ 1.200,00. É um daqueles achados fashion para anotar na agenda. R. Jaraguá, 878, Bom Retiro, tel.: 3223-2133.