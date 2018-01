Descoberta nova marca da era do gelo em Salto

Pesquisadores da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (Sigep) descobriram uma nova evidência do período glacial na cidade de Salto, a 98 km de São Paulo. Trata-se de um afloramento de granito marcado por estrias resultantes do atrito das geleiras com a rocha. O achado, batizado de Pavimento Estriado Guaraú, está na mesma região da Rocha Moutonnée - até então uma das únicas provas materiais da ocorrência da era do gelo na América do Sul.