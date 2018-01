Cientistas da Universidade de Manchester descobriram no Egito um dedão artificial no pé de uma múmia, feito de couro e madeira, que seria a prótese funcional mais antiga do mundo. Os pesquisadores afirmam que o artefato é datado de 1000 a 600 a.C. Até a descoberta, a prótese mais antiga conhecida era a de uma perna, feita de bronze, de 300 a.C.EFE