Deputado pode decidir sobre aborto, diz Justiça

A Suprema Corte do México - que analisa a constitucionalidade da reforma que descriminou o aborto na Cidade do México em 2007 - decidiu ontem, por 10 votos a 1, que a Assembléia Legislativa do Distrito Federal (ALDF), que aprovou a medida, tem competência para legislar sobre o assunto. O resultado da votação representa um revés para a Procuradoria Geral da República e para a Comissão Nacional de Direitos Humanos. As entidades entraram com ação contra a legalização do aborto alegando que a medida atenta contra o direito à vida e que a ALDF não teria competência para votar a matéria.