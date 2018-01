Denúncias contra clero crescem 16% nos EUA

Dioceses católicas e ordens religiosas observaram aumento de 16% em acusações de molestamento infantil por parte de membros do clero no ano passado, em relação a 2007, de acordo com relatório divulgado ontem por bispos dos Estados Unidos. Quase todos os 803 casos registrados em 2008 envolvem adultos que alegam ter sofrido abusos quando eram crianças, há décadas. A Igreja gastou 29% menos em acordos judiciais, honorários de advogados e outros custos relativos às acusações de abusos. Ainda assim, o montante gasto ultrapassou US$ 436 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão). Com esse valor, o total gasto com as acusações ultrapassou US$ 2,6 bilhões (R$ 5,9 bilhões) desde 1950. Os números fazem parte de um estudo anual da segurança de menores nas dioceses e ordens religiosas dos Estados Unidos, ordenado pela conferência episcopal do país. Ao fim da pesquisa, os auditores observaram que apenas uma (a de Tulsa, Oklahoma) dentre todas as dioceses avaliadas deixou de implementar por completo as políticas de proteção a crianças exigidas pelos bispos - entre elas a investigação dos antecedentes de funcionários e voluntários. O estudo também revelou que as dioceses aumentaram seus gastos com programas de segurança para US$ 23 milhões (R$ 52,9 milhões) em 2008. Mas, apesar dos bons resultados, os auditores encontraram algumas falhas. "Infelizmente, muitas dioceses conduzem elas mesmas as investigações, sem reportar o caso às autoridades civis", afirmaram. A Diocese de Lincoln, no Estado de Nebraska, recusou-se a participar do levantamento - como vem fazendo há alguns anos. Segundo o bispo Fabian Bruskewitz, a avaliação "não colocaria em contexto" o grande número de padres que não cometem abusos. O bispo da Diocese de Baker, Oregon, Robert Vasa, também negou-se a participar, por não aceitar todas as exigências feitas. Outras cinco paróquias também recusaram participação no levantamento.