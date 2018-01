Demora nos exames ainda atrapalha tratamento efetivo

Mesmo com a confirmação da segunda morte por gripe suína no Brasil, nada deve mudar na estratégia de controle dos casos da doença. A demora na apresentação dos resultados dos exames laboratoriais, porém, ainda é apontada por especialistas como um obstáculo para o tratamento. "Se o paciente está internado, o exame tem de estar pronto em 48 horas", diz o infectologista Antônio Pignatari, do Hospital Nove de Julho. Na semana passada, como o Estado revelou, a liberação dos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz levava até uma semana para ser feita. No caso de pacientes internados, a demora é pior, pois interfere na conduta do médico. "Não posso cuidar de um doente grave sem saber o que ele tem", afirma Pignatari. "É possível ter o resultado de forma mais rápida." Para o infectologista David Uip, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, a medida adotada pelo Ministério da Saúde na semana passada, de apenas realizar os exames em pacientes de maior gravidade, contribui para diminuir a espera. No caso da adolescente morta em Osasco, porém, Uip não acredita que fosse possível evitar o óbito . "Foram apenas seis horas do momento em que chegou ao hospital até o óbito", disse. "É pouco tempo para que um diagnóstico possa mudar o prognóstico." Segundo Uip, a evolução da doença segue o esperado. Com um índice de letalidade de 0,45%, o número de mortes ainda está abaixo do esperado. "Infelizmente é algo que não desejamos, mas é impossível escapar da estatística nesse caso." PROCEDIMENTOS Nos hospitais particulares de São Paulo, integrados à rede de tratamento da gripe suína, a primeira morte no Estado não vai alterar o protocolo indicado pelo ministério, como o isolamento e a utilização de máscaras para pacientes suspeitos. "Não mudou e acredito que nada vai mudar. O que a gente tem feito é seguir estritamente as recomendações das autoridades sanitárias", diz o diretor médico corporativo do Hospital São Luiz, Ruy Bevilacqua. Alguns hospitais isolam os pacientes logo na chegada ao pronto-socorro. Para Jorge Amarante, infectologista do Hospital Samaritano, essa separação é um "purismo". "O paciente que apresentar sintomas de uma síndrome gripal, como dor de garganta ou tosse acompanhada de febre, vai chegar, receber uma máscara e, se houver a suspeita, ficará isolado", afirma Amarante. Em São Paulo, dez hospitais particulares da capital se juntaram à rede. Além do Santa Catarina, Samaritano e São Luiz, seguem o protocolo da gripe suína Sírio-Libanês, Albert Einstein, Nove de Julho, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Cema e Sabará.